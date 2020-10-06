Весь тираж электромобилей Polestar 2 отозван из-за дефектов

Принадлежащий компании Volvo бренд был вынужден отозвать все реализованные автомобили Polestar 2, которые поступили в продажу с марта 2020 года.

Как выяснилось, с весны марка Polestar смогла реализовать 2,2 тыс. автомобилей модели, а отозвать их она вынуждена из-за массовых жалоб клиентов.

В частности, оказалось, что в Polestar 2 имеются дефекты, требующие устранений.

Владельцы машин в Европе отправили в компанию жалобы на сбои в работе системы привода транспортного средства, из-за чего им в конечном итоге приходилось отправлять машины в сервисный центр на эвакуаторе.

Специалисты установили, что причиной проблем является сбой в программном обеспечении, из-за которого электромобили не получали питание, а перезапуск оказался невозможным.

Еще из-за ПО отказывали в работе системы и функции, связанные с безопасностью. Все работы в рамках отзыва компания проведет за свой счет.