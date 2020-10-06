Что нужно для перетяжки салона автомобиля?

С течением времени салон автомобиля изнашивается, теряя свой прежний блеск и товарный вид. Главные враги автомобильных интерьеров — время и небрежность, из-за которых ткань может порваться и выглядеть уже не так привлекательно, как раньше. Такая ситуацию подталкивает автовладельцев на перетяжку, которая помогает придать салону машины новую жизнь.
Перетянутые кресла будут доставлять удовольствие автовладельцу на протяжении многих лет. В процессе ремонта можно обновить обивку дверей, потолка и панелей. Качественный тюнинг позволит изменить обшарпанный салон до неузнаваемости и придать автомобилю элегантности.
Выбор материалов
Важный шаг при перетяжке салона — это выбор материала для сидений. Он должен обладать определенными свойствами, поскольку сиденья сильнее всего подвергаются износу. В магазине Vtkani.ru товары для перетяжки салона авто представлены в большом количестве. Рынок автоаксессуаров богат различными материалами, которые можно использовать для обшивки салона:
- Ткань – прочный материал, отличающийся легкость очистки и большим разнообразием цветовых решений. Ткань для подходит как для бюджетной обивки авто, так и для продвинутого тюнинга.
- Искусственная кожа — недорогой и эффективный материал. Кожзаменитель для перетяжки салонов стоит в несколько раз дешевле чем натуральный аналог.
- Велюр — привлекательный материал, пользующийся популярностью за счет своей мягкости и сохранения температуры, что полезно в автомобилях без подогрева сидений. К недостаткам велюра можно отнести не слишком высокий срок эксплуатации и быструю потерю первоначального вида.
Покупая обивку, нужно обращать особое внимание на качество товара. В первую очередь следует обратить внимание на однородность структуры материала.
Необходимые инструменты
Чтобы перетяжка прошла быстро и без дополнительных затрат необходимо обзавестись рядом инструментов:
- отвертка;
- набор ключей;
- специальный клей;
- ножницы.
Следует отметить, что обычный клей для кожи не подойдет, поэтому нужно подобрать специальное изделие — клей спрей аэрозольный.
Единственная сложность перетяжки заключается в том, что техника и особенности работы очень сильно зависят от конкретной модели автомобиля, ее особенностей и технических характеристик. Поэтому каждому автовладельцу необходимо учитывать все имеющиеся аспекты, чтобы добиться качественного результата.