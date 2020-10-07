Mercedes-Benz запатентовал в России обновлённый седан E-Class

Mercedes-Benz запатентовала промышленный образец обновленной версии седана E-Class. Патент с изображениями был опубликован на сайте Роспатента.

Напомним, обновленная версия Mercedes-Benz E-Class была представлена еще в марте текущего года.

После обновления седан стал больше похож на флагманскую версию — S-Class. В популярной модели появилась матричная оптика и новая мультимедийная система MBUX с двумя дисплеями и дополненной реальностью.

На европейском рынке Mercedes-Benz E-Class предлагается с бензиновыми моторами мощностью от 156 до 376 л. с. и дизельными силовыми агрегатами, которые выдают от 160 до 330 л.с.

Mercedes-Benz E-Class для России сейчас выпускают на заводе Daimler в подмосковном Есипово. Под капотом российского седана устанавливают бензиновый 197-сильный ДВС или дизель мощностью 194 л.с. Коробка передач предлагается только 9-ступенчатая автоматическая.