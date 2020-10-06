Разрешенные автоаксессуары – залог безопасного вождения и спокойствия водителя

Действующими Правилами Дорожного Движения прописаны четкие требования относительно аксессуаров, которые можно устанавливать на транспортные средства. Но рынок автотоваров пестрит огромным изобилием позиций, многие из которых закон разрешает продавать, но не разрешает использовать.

И одни из таких: проблесковые маячки, декоративные плёнки, звуковые сигналы, съемные шторки, «перевёртыши» и прочие подобные принадлежности. Но в этой статье мы раскроем самые популярные товары, при наличии которых на авто владельцев могут оштрафовать.

Фокус с номерами

Большинство владельцев транспортных средств – законопослушные. Соблюдают скоростные режимы, правила и не используют запрещенные аксессуары. На машинах таких граждан обычно установлена рамка под номерной знак, соответствующая стандартным требованиям.

Но в связи с расширением сети видеонаблюдения на дорогах вместо обычных рамок некоторые автомобилисты устанавливают похожие на них устройства, позволяющие скрывать госномер. Эти устройства получили название «перевёртышей» благодаря принципу работы – водитель нажимает в салоне кнопку, и корпус с номером переворачивается (с тыльной стороны может быть другой номер или пустая платформа). Такой прием практикуется на участках с камерами видеофиксации во избежание наказания за возможные правонарушения и карается законом.

Быстросъемные шторки для передних окон

Среди прочих принадлежностей для автомобилей, пользуются большой популярностью съемные шторки. Они представляют собой фрагменты жесткой плёнки, которые устанавливаются на стекла внутри транспортного средства.

Их отличие от тонировочной пленки – отсутствие этапа наклеивания. Съемные шторки удерживаются на поверхности по тому же принципу, что и защитные плёнки на экранах смартфонов. Это позволяет их быстро монтировать и также быстро демонтировать при необходимости.

На рынке такие товары присутствуют вполне законно. Однако, присутствие их на кузове считается незаконным и тоже карается законом.

Звуковые спецсигналы и проблесковые маячки

Для более рисковых водителей – оборудование, которое устанавливается на машины спецслужб. Включив маячки или звуковые сигналы, автомобилист может воспользоваться определёнными привилегиями на дороге, доступным только представителям спецслужб. Например, проехать через пробку или проскочить на красный свет, что тоже совсем незаконно.

Хотя эти товары в продаже в свободном доступе, блюстители закона строго наказывают автовладельцев, рискнувших установить оборудование на своё средство передвижения. Например, размер штрафа за перевёртыш на авто – от 5000 рублей, а за съемные шторки – 500 рублей. Поэтому, если у вас стоит обычная рамка под номерной знак и отсутствуют тонировочные элементы в передней полусфере авто, вы сможете ездить совершенно спокойно.