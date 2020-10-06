У российских водителей с 1 ноября появятся электронные ПТС

С начала следующего месяца на территории РФ начнут выдавать только электронные паспорта транспортного средства.

Бумажные ПТС перестанут выдавать уже с 1 ноября, при этом стоит отметить, что автомобилистам, которые уже имеют бумажные ПТС обязательным переход на ЭПТС не будет. ЭПТС и бумажные ПТС будут действовать на равных условиях.

Напомним, что первые электронные ПТС на новые транспортные средства в России стали выдавать в прошлом году. По состоянию на конец августа в России был оформлен 1 млн электронных паспортов транспортных средств.

Сейчас наблюдается массовый переход на ЭПТС, с которыми продаются почти все автомобили. Кроме этого, постепенно начинается оформление ЭПТС для ввозимых автомобилей, а также переоформление ранее зарегистрированных машин.

Согласно планам, переходный период с бумажных ПТС на электронные должен завершится до 1 ноября этого года.

Стоит отметить, что автомобилисты с бумажными ПТС имеют право продолжать их использовать и дальше, так как обязательный обмен его на ЭПТС не предусмотрен. То есть ограничений сроками бумажных ПТС не будет.