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У российских водителей с 1 ноября появятся электронные ПТС

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С начала следующего месяца на территории РФ начнут выдавать только электронные паспорта транспортного средства.
Бумажные ПТС перестанут выдавать уже с 1 ноября, при этом стоит отметить, что автомобилистам, которые уже имеют бумажные ПТС обязательным переход на ЭПТС не будет. ЭПТС и бумажные ПТС будут действовать на равных условиях.

Напомним, что первые электронные ПТС на новые транспортные средства в России стали выдавать в прошлом году. По состоянию на конец августа в России был оформлен 1 млн электронных паспортов транспортных средств.

Сейчас наблюдается массовый переход на ЭПТС, с которыми продаются почти все автомобили. Кроме этого, постепенно начинается оформление ЭПТС для ввозимых автомобилей, а также переоформление ранее зарегистрированных машин.

Согласно планам, переходный период с бумажных ПТС на электронные должен завершится до 1 ноября этого года.

Стоит отметить, что автомобилисты с бумажными ПТС имеют право продолжать их использовать и дальше, так как обязательный обмен его на ЭПТС не предусмотрен. То есть ограничений сроками бумажных ПТС не будет.

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