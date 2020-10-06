Резина Bridgestone Blizzak REVO GZ – гарантия маневренности и управляемости в сложных зимних условиях

Шины Bridgestone Blizzak REVO GZ производится на основе новейших конструкторских решений. В состав резиновой смеси входят проверенные материалы высокого качества.

Усовершенствованный рисунок протектора оснащен ассиметричным строением. Главной особенностью является усовершенствованный рисунок протектора и улучшенный состав резиновой смеси.

Функциональные характеристики Bridgestone Blizzak REVO GZ

Японская компания учла все нюансы езды по заснеженной и обледенелой трассе. Резина оснащена трехмерными ламелями, специальными изгибами и компаундом технологии «Multicell Compd GZ».

Позволяет сохранить маневренность и управляемость транспортного средства при езде по обледенелой дороге. Обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Создает минимальный уровень шума.

Благодаря быстрому отводу воды, грязи предотвращается возникновение аквапланирования. За это несут ответственность специальные ламели. Их большое количество есть в продольном канале протектора, поэтому влага не задерживается. Улучшается сцепление с дорожным полотном.

Достоинства шины Bridgestone Blizzak REVO GZ:

надежное сцепление на заснеженной, обледенелой и сухой дороге;

гибкость покрышек при эксплуатации в морозную погоду;

высокая устойчивость при совершении маневров, вне зависимости от нагрузки транспортного средства;

быстрая реакция на рулевое управление, что позволяет безопасно преодолевать крутые повороты;

минимальный уровень шума при езде. Шины слышны, однако это не вызывает дискомфорта ни у водителя, ни у пассажиров;

устойчивость к износу. Активное сопротивление к деформации позволяет эксплуатировать зимняя резина Bridgestone Blizzak REVO GZ на протяжении нескольких сезонов, сохраняя все первоначальные функциональные параметры.

Небольшие канавки обеспечивают быстрое устранение излишков влаги из-под пятна контакта. Способствуют предотвращению аквапланирования, улучшая безопасность езды по мокрому дорожному полотну. В нашем магазине можно купить шины Bridgestone Blizzak REVO GZ по выгодной цене.

Четко выделенные ламели протектора обеспечивают надежное сцепление колес с покрытием дороги. Усиленные протекторные ребра в центральной области необходимы для устойчивого поведения транспортного средства при езде на высокой скорости. Конструкция стабилизирует поведение автомобиля при активном маневрировании на скользкой дороге.

Еще одной особенностью покрышек является улучшенная структура резины. Имеет большое количество мелких ячеек для разрушения водяной пленки, предотвращая скольжение и пробуксовку. При износе открываются дополнительные дренажные каналы для уменьшения тормозного пути на мокрой трассе.