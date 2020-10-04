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Опубликован видео-тизер кроссовера Acura MDX нового поколения

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Acura начинает подогревать интерес к своей предстоящей презентации, на которой будет показан прототип четвертого поколения кроссовера Acura MDX.
Японская компания распространила видео-тизер MDX четвертого поколения. Полноценный показ прототипа кроссовера состоится 14 октября.

В коротком ролике можно увидеть некоторые дизайнерские решения от седана TLX. Известно, что в основе премиальной модели ляжет тележка от Honda Pilot.

Серийная версия Acura MDX будет предлагаться с 2,0 и 3,0-литровыми турбомоторами. По слухам отдача трехлитрового ДВС составит около 400 л.с. Трансмиссия для кроссовера будет предлагаться только 10-ступенчатая автоматическая.

acura Acura MDX
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