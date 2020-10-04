Самый маленький кроссовер Volvo построят на платформе Geely

В основе кроссовера Volvo XC20 будет платформа Sustainable Experience Architecture (SEA), которую шведская компания разработала совместно с китайской Geely.

Volvo XC20 будет самым маленьким кроссовером компании. Эта модель расположится на ступень ниже кроссовера XC40, причем будущая новинка будет приводиться в движение за счет электрической силовой установки.

Как пишет AutoExpress со ссылкой на главу Volvo, платформа SEA разработана совместно с Geely, причем тележка уже была продемонстрирована на концепте Lynk&Co Zero.

Пока неизвестно, когда Volvo XC20 будет представлен публике, но точно известно, что электрический кроссовер появится до 2025 года.

Стоит отметить, что платформа SEA была выбрана по причине того, что она создана специально для электрокаров, а вот CMA оказалась не подходящей для создания компактных авто на электрической тяге.