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Завод Volvo в Калуге готовится к выпуску грузовиков нового поколения

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Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX в России уже можно заказать. Это новые модели грузовиков, которые будут продаваться одновременно с текущим модельным рядом, пока производство новинок полностью не освоят на заводе Volvo Group в Калуге.

Российское представительство компании Volvo Trucks объявило, что до апреля 2021 года калужский завод полностью перейдет на производство нового поколения грузовиков Volvo.

Новое поколение грузовиков оснащено 12-дюймовым экраном, на котором может отображаться различная информация о состоянии.

Также можно заказать дополнительный 9-дюймовый дисплей с поддержкой функции Infotainment, навигацией и информацией о перевозимом грузе, а также выводом изображения с внешних камер.

Новые грузовики Volvo Trucks получили специальный круиз-контроль при спуске, адаптивный круиз-контроль и EBS. В качестве опции можно заказать рулевое управление Volvo (VDS).

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