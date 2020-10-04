Популярные кроссоверы подорожали в России на 50-95% за шесть лет

В России за последние шесть лет очень сильно подорожали новые автомобили, причем существенный рост цен фиксируется не только среди импортных, но также и отечественных машин.

Специалисты «РГ» проанализировали рынок кроссоверов и определили, насколько процентов подорожали популярные модели.

Стоит отметить, что только в первом полугодии цены на легковые авто в РФ выросли от 3 до 7% в зависимости от модели и комплектаций. Ожидается, что до конца года машины еще подорожают на несколько процентов.

Так, за шесть лет больше всех подорожал популярный во всем мире Volkswagen Tiguan. Его стоимость выросла на 95%. Меньше всего цена в большую сторону изменилась у Mazda CX-5, а в процентном соотношении этот кроссовер подорожал на 50%.

Chevrolet Niva (Lada Niva) за отчетный период стала дороже на 58%, а вот не менее популярный Renault Duster подорожал на 66%.

С 2014 года очень сильно выросли цены на Nissan Qashqai и Toyota RAV4. Эти японские «паркетники» теперь предлагаются на 62% и 86% дороже, чем в 2014 году.