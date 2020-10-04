Главная » Новости

Компания Skoda объявила скидки на свои автомобили в октябре

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

В текущем месяце клиенты компании смогут приобрести автомобили со скидкой до 300 тыс. рублей.

Российский офис Skoda объявил о выгодных предложениях при покупке машин по программе Simply Clever, классический кредит или при использовании программ трейд-ин или утилизация.

Так, за трейд-ин или утилизацию покупатель может сэкономить до 115 тыс. рублей, а за счет дополнительных предложений скидка на Superb может составить до 300 тыс. рублей.

Kodiaq можно купит с выгодой до 235 800 рублей, а Skoda Octavia и Karoq в октябре можно приобрести на 97 400 и 105 685 рублей дешевле соответственно.

Со всеми специальными предложениями и кредитными программами можно ознакомится на официальном сайте автопроизводителя или в дилерских центрах.

skoda
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика