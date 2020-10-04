Компания Skoda объявила скидки на свои автомобили в октябре

В текущем месяце клиенты компании смогут приобрести автомобили со скидкой до 300 тыс. рублей.

Российский офис Skoda объявил о выгодных предложениях при покупке машин по программе Simply Clever, классический кредит или при использовании программ трейд-ин или утилизация.

Так, за трейд-ин или утилизацию покупатель может сэкономить до 115 тыс. рублей, а за счет дополнительных предложений скидка на Superb может составить до 300 тыс. рублей.

Kodiaq можно купит с выгодой до 235 800 рублей, а Skoda Octavia и Karoq в октябре можно приобрести на 97 400 и 105 685 рублей дешевле соответственно.

Со всеми специальными предложениями и кредитными программами можно ознакомится на официальном сайте автопроизводителя или в дилерских центрах.