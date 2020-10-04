В Белоруссии стали ставить на УАЗы новый легковой турбодизель

На выставке «Белагро-2020» в Беларуси был показан УАЗ-3151 с дизельным мотором MMZ-4DTI. Этот турбированный агрегат, который позволил у внедорожника улучшить динамику и сделать его более экономичным.

В основе дизельного MMZ-4DTI лежит 1,6-литровый MMZ-3LD, который в основном используется в сельхозтехнике.

Мощность нового мотора составляет 72 л.с. при 235 Нм крутящего момента. Отдача 1,6-литрового MMZ-3LD в зависимости от версии может составлять от 49 до 140 л.с., а крутящий момент от 160 до 330 Нм.



На презентации дизельного УАЗ-3151 было сказано, что новый силовой агрегат можно установить только на подержанные версии, так как он не соответствует экологическим нормам Евро-5.