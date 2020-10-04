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В России выставлен на продажу BMW 1938 года за 440 тыс. рублей

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Объявление о продаже раритетного автомобиля немецкой марки разместили на сайте бесплатных объявлений.
В России на auto.ru разметили объявление о продаже редкого для нашего региона BMW 1938 года. В продаваемом автомобиле много деталей от других автомобилей, включая отечественных.

В России выставлен на продажу BMW 1938 года за 440 тыс. рублей

Так, задний мост установлен от ГАЗ-24, при этом передний является оригинальным. ДВС и коробка передач установлена от Ford Sierra, а также от этой модели позаимствовали кресла. Заявленный пробег автомобиля составляет 35 800 км.
За BMW 1938 года просят 440 тыс. рублей, причем указано, что возможен торг.

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