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Новый кроссовер Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

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Презентация бюджетного корейского кроссовера на индийском рынке состоялась в начале августа, а в середине прошлого месяца модель поступила в продажу.
Kia Sonet в Индии оказался очень востребованным. По результатам первых двух недель продаж на кроссовер было принять более 9 тыс. заказов.

Для индийского рынка это очень высокий показатель, так как в этом регионе высокая конкуренция.

В Индии за Kia Sonet в пересчете просят от 700 тыс. рублей. Для «маленького» кроссовера предлагается бензиновые и дизельные силовые агрегаты.

Трансмиссий предлагаются 5-и 6-ступенчатая механическая, а также 7-скоростной робот и 6-ступенчатый автомат. Привод в Sonet доступен только передний.

Новый кроссовер Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

Kia Sonet получил габариты, приближенные к Hyundai Venue. Его длина не превышает четырех метров, а расстояние между осями составляет 2 500 мм.

В списке оснащенности Sonet есть система фильтрации воздуха ультрафиолетовой лампой, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений и многое другое.

Новый кроссовер Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

Кроме этого, в Sonet стоит отметить наличие 6 подушек безопасности, парктроники, а также систему помощи при торможении и многое другое.
Цветовая гамма «паркетника» представлена 10 вариантами окраса кузова, три из которых двухцветные.

kia Kia Sonet
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