За 8 месяцев россияне потратили на покупку новых авто 1,5 трлн рублей

С начала года до конца лета в России на покупку автомобилей было потрачено 1 трлн 461 млрд рублей.

Российские аналитики из «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей и рассказали, сколько было потрачено на покупку новых авто, а также на какие именно марки больше всего было выложено денежных средств.

По данным аналитиков, в период январь-август россияне больше всего потратили на автомобили европейских брендов.

В общей сложности на авто созданные в Европе россияне потратили 600 млрд рублей, из которых только на Mercedes-Benz и BMW пришлось 124 млрд и 123 млрд руб. соответственно.

Еще четверть из общей суммы пришлась на автомобили японских брендов — 372 млрд руб. Из них больше всего получила компания Toyota — 154 млрд руб. Корейские автопроизводители от россиян получили 293 млрд руб.

Из них KIA заработала 165 млрд руб. «АвтоВАЗ» на домашнем рынке за восемь месяцев продал автомобилей на сумму 126 млрд руб.

Меньше всего от нашего рынка получили китайские и американские автопроизводители — 42 млрд руб. и 17 млрд руб. соответственно.