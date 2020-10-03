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Перечислены способы остановить машину после отказа тормозов

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Специалисты дали несколько советов, что делать, если неожиданно полностью или частично отказала тормозная система.
Впрочем, сразу отмечается, что не стоит рисковать своей жизнью и нужно вовремя проверять состояние тормозной системы во время технического обслуживания машины.

Однако ситуации бывают разными, поэтому каждый автомобилист может столкнуться с проблемой, когда на ходу отказали тормоза.

В таких случаях, эксперты в первую очередь советуют ни в коем случае не паниковать, а очень быстро нужно оценить ситуацию и дорожную обстановку, чтобы понимать, как действовать дальше.

В таких случаях в первую очередь нужно обозначить, что машина является аварийной, то есть необходимо включить «аварийку», и ни в коем случае не нужно глушить двигатель.

Для исключения утечки всей тормозной жидкости не стоит часто ударять по педали, а можно несколько раз прокачать тормоза и зажать педаль.

В таком случае в системе создается минимальное давление, что позволит замедлить ход. Еще в таких моментах советуют сразу же перестроится на полосу с менее интенсивным движением и по возможности съехать на второстепенную дорогу.

Тормозить можно механической коробкой с помощью переключения от высшей передачи к низшей, отпуская при этом педаль сцепления, либо автоматической КП, переключив ее в ручной режим.

Еще одним способом затормозить является ручной стояночный тормоз, но тут нужно учитывать, что тянуть рычаг нужно плавно.

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