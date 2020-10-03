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Рамный внедорожник Haval H9 подешевел на 200 тысяч рублей

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Haval H9 в России теперь можно купить на 200 тыс. руб. дешевле от прежне цены. Такое существенное удешевление рамного внедорожника произошло благодаря новой более доступной комплектации.

Как пишут «Автовести», Haval H9 получил новую комплектацию – Comfort и теперь она считается базовой.

Ее стоимость начинается от 2 525 000 рублей. Ранее самой доступной версией являлась комплектация Elite, которая оценена от 2 725 000 рублей.

Haval H9 в комплектации Comfort доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором с турбиной.

Трансмиссия для внедорожника предлагается только 8-ступенчатая автоматическая с системой полного привода.

В новой базовой версии есть камера заднего вида, климат-контроль, мультимедийная система с 7 динамиками и передние кресла с подогревом.

haval Haval H9
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