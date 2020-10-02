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Renault готовит новый бюджетный электрокроссовер

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Renault опубликовала тизерное изображение нового кроссовера на электрической тяге.
Французский автопроизводитель частично показал переднюю часть электрокара.

В частности можно увидеть часть оптики, декоративный элемент в золотом цвете и фальшрадиаторную решетку.

Презентация нового электрокара должна состояться на онлайн мероприятии eWays в период с 15 по 26 октября. В текущем году электрокросовер будет представлен в качестве концепта, но уже в 2021 году покажут его серийную версию.

Сейчас известно, что электрокар от Renault разработан на платформе CMF-EV, которая рассчитана на установку разных электрических силовых агрегатов.

По данным зарубежных СМИ, кроссовер по своим размерам будет меньше, чем европейская версия Captur, а запас хода модели составит около 600 км.

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