Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta добрался до дилеров

Продажи нового кроссовера от компании Toyota начались неделю назад, а теперь модель появилась в дилерских центрах.

На индийском рынке до дилерских центров автопроизводителя добрался новый компактный кроссовер Urban Cruiser. Эта модель создана на базе Suzuki Vitara Brezza, который также разработан для Индии.

Toyota Urban Cruiser и Suzuki Vitara Brezza собираются на одном заводе. Модели отличаются только внешне, но технически они одинаковые.

Моторная гамма Urban Cruiser представлена единственным полуторалитровым ДВС мощностью 105 л.с. при 138 Нм крутящего момента.

В паре с силовой установкой будет работать 5-ступенчатая механическая или 4-скоростная автоматическая КП. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

В списке оснащенности автомобиля заявлена мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, система бесключевого доступа в салон, климат-контроль, светодиодная оптика, датчики дождя, колесные диски на 16 дюймов и др. Стоимость кроссовера в пересчёте составляет от 887 000 рублей.