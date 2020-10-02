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На 40% увеличились продажи подержанных автомобилей в России

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Аналитики «Авито Авто» полевели итоги исследования вторичного авторынка за третий квартал года.
Результаты исследования оказались в распоряжении «Российской газеты». Как выяснилось, продажи поддержанных машин на рынке России выросли на 40% в сравнении со вторым кварталом года.

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 18%. В третьем квартале 2020 года средняя стоимость подержанных автомобилей составила 300 тыс. рублей, а это на 11% больше, чем годом ранее.

Самые дорогие авто с пробегом продаются в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Там средняя стоимость подержанных легковушек составила 449 тыс. и 395 тыс. рублей. Самые доступные автомобили продаются в Алтайском крае (217 тыс.), Омкой области (217 тыс.) и Саратовской области (240 тыс.).

В тройке самых продаваемых машин на вторичном авторынке оказались отечественные модели ВАЗ (Lada) Priora и ВАЗ (Lada) 2114 Samara.

Еще в топ-10 есть модели ВАЗ (Lada) Kalina, ВАЗ (Lada) Grantа, Hyundai Solaris, Kia Rio, ВАЗ (Lada) 2110, ВАЗ (Lada) 2107 и ВАЗ (Lada) 4×4 (Нива).

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