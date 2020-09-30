Volkswagen показал свой новый кроссовер Taos

Немецкая компания готовит к презентации новейший кроссовер, который будет представлена на рынке Северной Америки 13 октября.

Автопроизводитель опубликовал тизерное изображение и фотографию, которая раскрывает внешность новинки.

Кроме этого, в компании раскрыли и некоторые подробности. Так, стало известно, что новый кроссовер Volkswagen будет носить название Taos.

Этот автомобиль окажется первым в США, который оснастят новым турбодвигателем. Речь идет об 1,5-литровом 160-сильном моторе EA211 Evo.

В переднеприводных модификациях Taos будет предложен с 8-сутпенчатой автоматической КП, тогда как полноприводные версии получат 7-скоростной робот с двумя сцеплениями. Еще известно, что длина кроссовера составит 4 468 мм, а колесная база будет 2 681 мм.

Серийное производство новинки организуют на предприятии в Аргентине.

В Сети еще появилась информация, что на предприятии в Нижнем Новгороде до конца этого года будет организован выпуск кроссовера с подобными габаритами, при этом его название будет Tharu.