Россию ожидает падение автомобильного рынка

Как говорят специалисты «Автостат», есть как минимум два фактора, которые указывают на вероятное дальнейшее падение авторынка РФ.

В этом году в мире и в России были месяцы, когда автомобильные рынки показывали серьезное падение, что связано с коронавирусом.

При этом после постепенного выхода из карантинов наблюдалась положительная динамика продаж машин, однако в России уже по итогам августа была зафиксирована отрицательная динамика на 8% до 130 тыс. реализованных легковушек.

В дальнейшем аналитики предрекают падение автомобильного рынка РФ. Во-первых, это будет обусловлено дальнейшим ростом цен на новые машины, а во-вторых, – дефицитом популярных машин и их комплектаций.

По прогнозам агентства «Автостат», в этом году средняя цена нового авто может вырасти на 12-13% в сравнении с прошлым годом.

Компании увеличивают и продолжат увеличивать цены для того, чтобы компенсировать рост курса валют.

Что касается дефицита новых машин, то если российского производства модели поступят к дилерам в достатке до конца осени, то вот дефицит импортных иномарок продолжит наблюдаться как минимум до конца года.