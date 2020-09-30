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Kia запустила производство обновленного внедорожника Mohave в России

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Kia сообщила о начале сборки на российском предприятии больших внедорожников Kia Mohave, который был сертифицирован для нашего рынка еще в начале года.
Серийное производство Kia Mohave организовали на предприятии «Автотор». Продажи модели стартуют в четвертом квартале и ближе к началу продаж будут названы цены и комплектации.

Напомним, что в отличие от предшественника новый Kia Mohave получил обновленную внешность и совершенно новый салон. На российском рынке он будет представлен с трёхлитровым турбированным дизелем.

Его мощность, как указано в ОТТС, работая в паре с восьмискоростным автоматом составит 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 549 Нм.

Kia запустила производство обновленного внедорожника Mohave в России

Для автомобиля предложат полноприводную систему. В списке оснащенности российской версии указан климат-контроль, зеркала заднего вила с подогревом и электроприводом, светодиодная оптика, а также мультимедийная система с сенсорным экраном и 12,3-дюймоава панель приборов.

Помимо этого, в оборудовании указан проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

kia KIA Mohave
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