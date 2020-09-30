В «Яндексе» оценили затраты на новый личный автомобиль

Специалисты «Яндекса» решили посчитать во сколько обходятся владельцу дорогие и дешевые автомобили, а также сравнили, что будет выгоднее – собственная машина, такси или каршеринг.

При оценке стоимости владения учитывали такие параметры: страховка, амортизация, траты на топливо, техобслуживание, мойка, сезонная смена шин и транспортный налог.

Другие параметры включать не стали. Отмечается, что самой большой частью расходов является амортизация и в этом случае ее стоимость напрямую зависит от цены машины.

То есть чем дороже автомобиль, тем дороже он и обходится. В качестве примера приводят Mercedes-Benz G-Class AMG, на который тратится 357 тыс. рублей в общем и только 272 тыс. рублей приходится на амортизацию.

Что касается выбора между личным авто, такси или каршерингом, то в Москве выгоднее владеть автомобилем стоимостью до 1 млн рублей.

Если машина имеет цену от 2 до 3 млн рублей, то в таком случае выгоднее пользоваться такси эконом класса.

Отмечается, что расходы на такие автомобили как Toyota Corolla, Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq будут сопоставимы с расходами на каршеринг, но они обойдутся дешевле, чем использовать такси «Эконом».

Также стоит заметить, что такси и каршеринг окажутся выгоднее личной машины, если их использовать для длительных поездок.

Еще аналитики рассказали, что сильнее всего новые автомобили теряют в цене в первый год владения и чем дороже машина, тем сильнее она теряет в цене.

Больше всех потеряют в стоимости такие авто как AMG G-Class, Mercedes-Benz Maybach S-Class, Range Rover, BMW X7 и Porsche Cayenne, а вот выгодными окажутся Lada Granta, Datsun on-DO, Lada 4×4, Lada Niva, Renault Logan или Lada Vesta.

Выделили в этом списке такие модели как ВАЗ 2121, 2131 и Chevrolet Niva, так как у них расходы на топливо значительно выше, чем даже амортизация.