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Салоны Jaguar и Land Rover будут делать из переработанного мусора

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Для отделки салона премиальных автомобилей начнут использовать переработанный пластик, который выловят из океана.
Jaguar Land Rover в новом поколении своих автомобилей начнет использовать нейлон, полученный после переработки пластиковых бутылок и рыболовных сетей.

Автопроизводитель в интерьере применит особый материал под названием Econyl, который изготовлен из выловленного в океане пластика и отрезков ткани, утилизируемых текстильной промышленностью.

Econyl будет использоваться для создания напольных ковриков и некоторых отделочных элементов салона.

Сейчас особый материал применяют при пошиве сумок и рюкзаков, а также спортивной одежды.

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