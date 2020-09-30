Салоны Jaguar и Land Rover будут делать из переработанного мусора

Для отделки салона премиальных автомобилей начнут использовать переработанный пластик, который выловят из океана.

Jaguar Land Rover в новом поколении своих автомобилей начнет использовать нейлон, полученный после переработки пластиковых бутылок и рыболовных сетей.

Автопроизводитель в интерьере применит особый материал под названием Econyl, который изготовлен из выловленного в океане пластика и отрезков ткани, утилизируемых текстильной промышленностью.

Econyl будет использоваться для создания напольных ковриков и некоторых отделочных элементов салона.

Сейчас особый материал применяют при пошиве сумок и рюкзаков, а также спортивной одежды.