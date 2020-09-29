За 8 месяцев 2020 года рынок новых LCV в России сократился на 12%

Российские аналитики рассказали о самых продаваемых легковых коммерческих автомобилях в период январь-август текущего года.

В отчетный период на российском рынке дилерские центры реализовали 61 тыс. ед. легкого коммерческого транспорта, а это оказалось на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными автомобилями в сегменте LCV стали модели марки ГАЗ, на них приходится 45% общих продаж. В количественном выражении показатель составил 27 тыс. авто.

Второе место по популярности у марки УАЗ, которая за отчетный период реализовала 8,7 тыс. ед., что на 22% меньше чем годом ранее. Замыкает «тройку» Ford с результатом 7,9 тыс. ед.

Эта модель несмотря на общее падение продаж смогла на 2% увеличить продажи своих автомобилей.

В пятерке лидеров еще оказались автомобили Lada и Volkswagen. Их продажи в коммерческом сегменте составили 6,8 тыс. ед. (-3%) и 2,5 тыс. ед. (-30%).

Во второй «пятерке» еще находится:

Peugeot – 1,9 тыс. ед. (-3%)

Mercedes-Benz – 1,7 тыс. ед. (-21%)

Hyundai – 1,6 тыс. ед. (-2%)

Citroen – 1,3 тыс. ед. (+4%)

Fiat – 0,7 тыс. ед. (+13%)