«АвтоВАЗ» подтвердил сборку автомобилей Lada на Украине

Легковые автомобили на украинском автомобильном предприятии собирают из машинокомплектов.

Ранее уже сообщалось, что на заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada, но официально российское представительство «АВТОВАЗа» об этом не сообщало, и вся информация поступала от украинских СМИ.

Официально только сообщалось, что на ЗАЗ начали собирать автомобили Группы Рено, но тогда не стали сообщать, что приступили к сборке Lada.

Помимо этого, недавно автомобили Lada появились на официальном сайте компании в Украине и стали доступны для покупки.

И только после раскрытия всей вышеперечисленной информации «АвтоВАЗ» официально подтвердил, что поставляет на ЗАЗ машинокомплекты.