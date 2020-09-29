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«АвтоВАЗ» подтвердил сборку автомобилей Lada на Украине

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Легковые автомобили на украинском автомобильном предприятии собирают из машинокомплектов.
Ранее уже сообщалось, что на заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada, но официально российское представительство «АВТОВАЗа» об этом не сообщало, и вся информация поступала от украинских СМИ.

Официально только сообщалось, что на ЗАЗ начали собирать автомобили Группы Рено, но тогда не стали сообщать, что приступили к сборке Lada.

Помимо этого, недавно автомобили Lada появились на официальном сайте компании в Украине и стали доступны для покупки.

И только после раскрытия всей вышеперечисленной информации «АвтоВАЗ» официально подтвердил, что поставляет на ЗАЗ машинокомплекты.

Завод ЗАЗ начал выпускать Renault Arkana из российских комплектующих

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