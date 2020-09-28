Skoda объявила о выпуске Fabia следующего поколения в 2021 году

В чешской компании работают над преемником модели Fabia.

Как выяснили зарубежные журналисты, ссылаясь на представителей компании, следующее поколение модели Fabia выйдет в следующем году. Подробности о развитии проекта не раскрываются.

По предварительным данным, в основе нового поколения автомобиля будет располагаться платформа MQB A0 и технически он будет близок к моделям Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1.

То есть дизельных двигателей в линейке ожидать не стоит, но появятся гибридные установки на базе бензиновых двигателей объёмом 1,0 литра. Полностью электрически модификаций у модели не будет.