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Skoda объявила о выпуске Fabia следующего поколения в 2021 году

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В чешской компании работают над преемником модели Fabia.
Как выяснили зарубежные журналисты, ссылаясь на представителей компании, следующее поколение модели Fabia выйдет в следующем году. Подробности о развитии проекта не раскрываются.

По предварительным данным, в основе нового поколения автомобиля будет располагаться платформа MQB A0 и технически он будет близок к моделям Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1.

То есть дизельных двигателей в линейке ожидать не стоит, но появятся гибридные установки на базе бензиновых двигателей объёмом 1,0 литра. Полностью электрически модификаций у модели не будет.

skoda Skoda Fabia
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