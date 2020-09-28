Автомобили сегмента Luxury продавались хуже не только в августе, но и за период с начала года.

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в августе снизился на 6%, когда было реализовано 187 подержанных авто. За период с начала года падение составило 4% до 1 260 проданных экземпляров.

В прошлом месяце лидером по продажам были автомобили марки Bentley, которые в общих продажах авто сегмента на вторичном рынке заняли долю в 35% или 65 ед.

Вторыми по объёмам продаж являются Mercedes-Benz Maybach S-Class (60 ед.), а в тройке самых продаваемых моделей сегмента оказались Maserati (22 ед.).

Еще в августе было реализовано 19 ед. Rolls-Royce, 11 – Lamborghini, 8 – Ferrari и 19 — Rolls-Royce.