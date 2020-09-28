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Рынок люксовых автомобилей с пробегом в августе снизился на 6%

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Автомобили сегмента Luxury продавались хуже не только в августе, но и за период с начала года.
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в августе снизился на 6%, когда было реализовано 187 подержанных авто. За период с начала года падение составило 4% до 1 260 проданных экземпляров.

В прошлом месяце лидером по продажам были автомобили марки Bentley, которые в общих продажах авто сегмента на вторичном рынке заняли долю в 35% или 65 ед.

Вторыми по объёмам продаж являются Mercedes-Benz Maybach S-Class (60 ед.), а в тройке самых продаваемых моделей сегмента оказались Maserati (22 ед.).

Еще в августе было реализовано 19 ед. Rolls-Royce, 11 – Lamborghini, 8 – Ferrari и 19 — Rolls-Royce.

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