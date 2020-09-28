КамАЗ работает над созданием электрического преемника «Оки»

Представленный на изображениях макет электромобиля не является приоритетным проектом КамАЗа и выпускать его в ближайшее время российский производитель грузовиков не планирует.

Тем не менее одним из направлений деятельности предприятия является разработка компактного электромобиля, который возможно мог быть стать преемником Оки, только в движение его будет приводить электрическая силовая установка.

Макет электрокара КамАЗ создавал совместно с Санкт-Петербургским политехом (СПбПУ).

Такая машина могла быть ориентирована на корпоративных клиентов, а ее стоимость может составить около 1,9 млн рублей.

Возможно развитие этого проекта будет продолжено после 2024 года.



