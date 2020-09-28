Новые подушки безопасности для автомобилей «ГАЗель NEXT»

Автомобили Горьковского автозавода марки «ГАЗель NEXT» теперь выпускаются с внедрением новой системой пассивной безопасности. За 2020 год все модели семейства NEXT оснастят новыми средствами для обеспечения безопасности в дороге. Дополнительные меры безопасности сделают автомобили еще более надежными.

В новую систему входят:

фронтальная подушку безопасности водителя

новые ремни безопасности с преднатяжителями

многофункциональное токопередающее устройство

измененная конструкция рулевого управления и приборной панели,

блок управления системой безопасности

Эти элементы дополнят уже существующую систему защиты водителя, которая закладывалась в семейство NEXT при конструировании.

Состав базовой системы защиты:

программируемые зоны деформации

функция поглощения энергии фронтального удара

телескопический механизм складывания рулевой колонки

повышенная жесткость кузова

В качестве опции можно будет установить подушки безопасности для двух пассажирских мест переднего ряда.

При возникновении аварии и столкновении авто с другим объектом срабатывает преднатяжение ремня безопасности, отключается подача топлива и раскрывается подушка безопасности. Для устойчивости и хорошей управляемости при высокой скорости на неровной дороге установили сильную двухрычажную переднюю подвеску. Она интегрируется в единый модуль с рулевым управлением.

До внедрения новой системы ее долго проектировали и проводили циклы испытаний. Например, автомобили намеренно сталкивали с препятствиями на разной скорости, отрабатывали защиту от ложных сигналов, проверяли на восприятие низких и высоких температур.

Новую систему защиты разработали ориентируясь на Правила ЕЭК ООН №94. Это правила, которые регулируют требования к транспортным средств в разрезе обеспечения безопасности пассажиров и водителя при лобовом столкновении. Также машины ГАЗ всегда отвечают требованиям ЕС и ООН, регламентам Таможенного союза, которые предъявляются к разным транспортным средствам. Чтобы машины соответствовали еще и нормам активной и пассивной безопасности и экологическим требованиям проводятся почти 60 разных текстов и испытаний. Испытания проводят в России, сотрудничая с ФГУП НАМИ, и вместе с ведущими инжиниринговыми компаниями Европы. Поэтому можно быть уверенными, что все автомобили ГАЗ качественные и безопасные.