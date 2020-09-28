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Nissan может выпустить новый спортивный кроссовер

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Новый кроссовер будет относиться к популярной линейке – Z.
В японской компании сейчас активно обсуждают возможность выпуска спортивного кроссовера с приставкой к названию – Z.

Об этом сообщил зарубежный портал Car Advice. Журналисты сообщают, что информацию они получили от вице-президента Nissan по глобальному планированию продуктов.

Если в Nissan утвердят спортивный кроссовер, то его выполнят по мотивам концепта Z Proto, который в свою очередь сделан в++ ретро-стиле.

Технических данных про возможную модель пока нет. Предположительно кроссовер получит битурбированный шестицилиндровый ДВС мощностью 405 л.с. и автоматическую или механическую трансмиссию.

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