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Названы Топ-5 самых дешёвых кроссоверов в России по итогам сентября

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Сейчас на российском рынке покупатели выбирают в основном седаны, кроссоверы и внедорожники.

На российском, как и на глобальном рынке с каждым годом растет популярность сегмента SUV, и сейчас самым доступным автомобилем в этом сегменте является Lada 4х4. В дилерских центрах ее можно купить от 572 900 рублей.

Далее в списке расположился китайский кроссовер Lifan X50 с ценником от 689 900 рублей, и дороже него только Lada Niva с ценником от 726 000 рублей.

Как пишет портал Carsweek, четвертое и пятое место занимает Lifan X60 и Renault Duster, которые можно купить от 739 900 и 810 000 рублей соответственно.

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