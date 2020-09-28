В РФ сертифицировали «ГАЗель» с новым 3-литровым двигателем

В Росстандарте зарегистрировали Одобрение типа транспортного средства на «ГАЗель-NEXT» с новым силовым агрегатом.

В частности, отечественная компания получила одобрение на семейство коммерческих автомобилей с новым 3,0-литровым атмосферным ДВС УМЗ.

Силовой агрегат объёмом 3,0 литра является прямым наследником 2,7-литрового ДВС, а главное отличие четрехцилиндрового мотора заключается в чугунном блоке и увеличенной мощности.

Если 2,7-литровый ДВС выдает 107 л.с., то новый двигатель за счет увеличенного объёма способен генерировать 122 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

3,0-литровый бензиновый мотор УМЗ Evotech можно эксплуатировать на АИ-92 и метане.

Помимо этого «Группа ГАЗ» в ОТТС указала возможность работы шестиступенчатой механической коробки передач собственной разработки со 150-сильным турбодизелем Cummins/Huadong объёмом 2,8 литра.