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Новый кроссовер Ford Equator рассекретили

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Ford в базе министерства промышленности Китая зарегистрировала новый кроссовер под названием Equator. Сертификация автомобиля в КНР указывает на то, что он очень скоро появится в продаже.
На рынке Китая новый «паркетник» в модельном ряду автопроизводителя расположится между Everest и Explorer, и будущая новинка будет предлагаться в 5, 6 или 7-местных версиях.

Новый кроссовер Ford Equator рассекретили
В базе министерства промышленности Китая указано, что Equator получил размеры 4 905/1 930/1 755 мм, заявленный размер колесной базы 2 865 мм.

Модель будет предлагаться с бензиновым 221-сильным мотором семейства EcoBoost и пятиступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Привод для Equator будет доступен задний или полный.

ford Ford Equator
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