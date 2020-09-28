Новый кроссовер Ford Equator рассекретили

Ford в базе министерства промышленности Китая зарегистрировала новый кроссовер под названием Equator. Сертификация автомобиля в КНР указывает на то, что он очень скоро появится в продаже.

На рынке Китая новый «паркетник» в модельном ряду автопроизводителя расположится между Everest и Explorer, и будущая новинка будет предлагаться в 5, 6 или 7-местных версиях.



В базе министерства промышленности Китая указано, что Equator получил размеры 4 905/1 930/1 755 мм, заявленный размер колесной базы 2 865 мм.

Модель будет предлагаться с бензиновым 221-сильным мотором семейства EcoBoost и пятиступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Привод для Equator будет доступен задний или полный.