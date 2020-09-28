Рассекречен купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback

Audi Q5 Sportback это новый купеобразный кроссовер немецкой компании, который уже скоро начнут продавать на европейском рынке. На рынке новинка будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Презентацию Audi Q5 Sportback планировали провести еще в июне одновременно с рестайлинговым Q5, но в итоге руководство автопроизводителя перенесло онлайн-показ Q5 Sportback на более поздний срок.



Audi Q5 Sportback в дилерских центрах будет предлагаться в исполнении Advanced, причем купеобразная версия изначально получила расширенный список оборудования, а в качестве опции для Q5 Sportback будет предлагаться пакет S-Line.

В пакет внешних элементов S-Line входит другая радиаторная решетка с узором в виде пчелиных сот, декоративные накладки и другая отделка воздухозаборников в переднем бампере.



В салоне кроссовера установили новое поколение мультимедийной системы с большим сенсорным экраном, а в качестве опции клиенту предложат виртуальную панель Audi Virtual Cockpit и проекционный дисплей.

На европейском рынке Audi Q5 Sportback будет доступен с дизельным мотором стандарта Евро-6. Отдача этого агрегата составит 204 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Этот ДВС станет единственным дизельным мотором на старте продаж, а позже появится 163-сильный дизель.

Бензиновая линейка моторов будет состоять из модификаций 45 TFSI и 40 TFSI. Мощность первой составляет 265 л.с., а второй 204 л.с.



Также будут предлагаться шестицилиндровые дизельные ДВС с отдачей 286 л. с. и 341 л.с. и гибридные силовые агрегаты мощностью 299 л. с. и 367 л.с.

Все комплектации Audi Q5 Sportback за исключением базовой будут полноприводные с системой quattro ultra.

Цены и дату продаж на представленный купеобразный кроссовер озвучат позже.