Китайский автопроизводитель смог нарастить объёмы продаж на российском рынке по итогам августа, о чем свидетельствуют отчетные данные.

Так, Geely в августе повысила продажи в России в 2,4 раза, когда было реализовано 1 726 новых автомобилей.

Впрочем, положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда объёмы продаж составили 7 563 ед., что на 37% больше, чем в период январь-август 2019 года.

Кроссовер Atlas остается самым популярным автомобилем марки. В прошлом месяце он разошёлся тиражом в количестве 785 ед., что на 38% больше.

Второй результат показал компактный кроссовер Coolray. Россияне в августе купили 720 таких автомобилей.