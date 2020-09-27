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Hyundai изменила цены на четыре модели в России

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На изменение стоимости автомобилей компании Hyundai обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто».
Как выяснилось, в сентябре Hyundai изменила цены на четыре модели в России, а в числе автомобилей есть модель, у которой ценник стал ниже в одной комплектации.

Этой моделью является кроссовер Creta. Его комплектация Active в этом месяце стала дешевле на 55 тыс. рублей.

Седан Солярис на российском рынке наоборот стал дороже и теперь все его комплектации стали дороже на 5 тыс. рублей. Минимальная цена автомобиля составляет 780 тыс. рублей.

Не обошло повышение стоимости и кроссовер Tucson. Он стал дороже на 35 тыс. рублей и продается по цене от 1 619 000 рублей.

У спортивного Tucson N Line стали дороже модификации Dynamic и High-Tech. Их продают за 2 269 000 и 2 419 000 рублей соответственно.

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