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Россиянам дали рекомендации по покупке подержанных автомобилей

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На вторичном рынке очень легко нарваться на битый автомобиль. Его перед продажей конечно приведут в порядок, а продавец при осмотре скажет, что машина побывала в небольшом ДТП, которое никак не отразилось на геометрии кузова и его основных силовых деталях.

Если покупатель не разбирается в машинах, то ему лучше воспользоваться услугами эксперта, но если таковых нет, то при осмотре авто стоит сразу проверить наличие всех VIN номер и убедиться, что они легко читаются. Также не стоит пренебрегать проверками автомобиля на сайтах, где предоставляется информация о нем, а точнее в базах ГИБДД. При осмотре транспортного средства нужно просмотреть все зазоры, ведь зачастую после ДТП и восстановления зазоры имеют разную ширину.

Явным признаком того, что машина была в дорожном транспортном происшествии еще могут стать крепежные болты, которые после откручивания лишились краски.

Эксперты также советуют проверить наличие шовного герметика, который наносят на заводе и осмотреть дверные проемы.

В них советуют снять уплотнительную резинку и осмотреть точечную сварку, а в случае если она частично или полностью отсутствует, это указывает на кузовной ремонт.

Автоэксперт рассказал, как подготавливать автомобиль к продаже

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