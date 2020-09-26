Обновленный Volkswagen Tiguan получил в России четыре комплектации

Российский офис немецкой марки провел презентацию обновленного кроссовера для российского рынка, рассекретив комплектации, в которых он будет представлен.

При этом информацию о стоимости и дате старта продаж компания пока не раскрывает. Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации с названиями Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Последняя будет отличаться не только списком оборудования, но и элементами во внешности и салоне.

В частности, у кроссовера появится увеличенный задний спойлер, измененные бамперы, 19-дюймовые колесные диски, кожаные сидения с регулировкой в салоне, накладки на пороги, напольные коврики и новый руль.

В начальной комплектации обновленной модели будут 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, коданый руль, климат-контроль на три зоны, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом, аудиосистема с 6,5-дюймовым экраном и другое.

В следующей комплектации для Volkswagen Tiguan будет доступна тонировка задних стекол, передний ряд сидений с регулировкой поясничного подпора, а также восьмидюймовый экран аудиосистемы с навигатором, датчики света и дождя, подогрев задних сидений и многое другое.

В целом же кроссовер в обновленной версии можно узнать по измененным бамперам, новой решетке радиатора, хромированным элементам, новому дизайну колесных дисков.

Среди других изменений стоит отметить появление мультимедийной системы с расширенным функционалом и климатической установки, которая будет управляться с помощью сенсорных кнопок.

Изменения произошли и в линейке двигателей, где теперь не будет дизельного мотора и остались лишь бензиновые силовые установки объёмом от 1,4 до 2,0 литра.

Система привода будет на переднюю или обе оси, причем полноприводная система будет доступна только в версии с 6-ступенчатой автоматической КП.