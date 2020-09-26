Продажи автомобилей Lada локальной сборки начались на Украине

Не так давно стало известно, что на предприятии ЗАЗ в Украине началась сборка автомобилей Groupe Renault.

Об этом пресс-служба ЗАЗа сообщила официально, а позднее стало известно, что на конвейер предприятия встал кроссовер Renault Arkana, который собирают из российских комплектующих.

Также ранее появлялись слухи о сборке на заводе автомобилей Лада из российских машинокомплектов, но информацию об этом не подтверждали.

Но как выяснилось, на Украине начали продавать автомобили Лада локальной сборки. На это обратили внимание журналисты издания «Обозреватель», которые заметили на сайте сразу пять моделей российского бренда.

Сообщается, что все автомобили, представленные на сайте собирают на Запорожском автозаводе. К тому же их стоимость оказалась даже ниже, чем аналогичная модель российского производства.

Среди моделей, которые появились в продаже, оказались Lada Granta, Lada XRAY, Lada Largus, седан Lada Vesta Sedan и SW Cross.