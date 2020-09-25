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Транспортная компания «Автоцех»: мы знаем как доставить ваш груз в пункт назначения

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Теперь нет необходимости тратить время, силы и нервы на поиск транспорта для перевозки груза по Украине, в Европу или страны СНГ. Оперативная доставка грузов вот уже на протяжении многих лет входит в сферу компетенции транспортно-экспедиционной компании, которая реализует автомобильные перевозки как в пределах Украины, так и в направлениях дальнего или ближнего зарубежья.

За годы нашей деятельности нам удалось собрать команду настоящих профессионалов, начиная от логистов и заканчивая водителями высочайшей квалификации, а также современный автопарк. В последнем контексте следует отметить, что транспортная компания «Автоцех» осуществляет доставку грузов различного назначения и габаритов с помощью длинномеров, фур или рефрижераторов. Существенно упрощает процесс погрузочно-разгрузочных работ присутствие в автопарке специальных агрегатов, предназначенных для сбора товаров партиями, общим весом до 20 тонн.

Услуги грузоперевозки от компании «Автоцех» — это профессионально, оперативно, надежно и с гарантией сохранности транспортируемых товаров. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы физических лиц и корпоративных клиентов, которые выбирают нас, как постоянного и добросовестного партнера.

Транспортная компания «Автоцех»: мы знаем как доставить ваш груз в пункт назначения

Как воспользоваться нашими услугами?

Сотрудничать с нами не только выгодно, ведь стоимость услуги по перевозки грузов, хоть и рассчитывается в индивидуальном порядке, но в целом варьируется в доступном диапазоне, но и удобно.

Требуется срочная и бережная доставка грузов? Имея под рукой ноутбук и доступ в интернет просто зайдите на наш официальный сайт грузоперевозок и оформите заявку. Сделать вы это можете также любым из указанных ниже способов:

  1. Лично посетив наш центральный офис в г. Днепр.

  2. Отправив на нашу электронную почту письмо.

  3. Связавшись с менеджером по телефону.

Транспортная компания «Автоцех»: мы знаем как доставить ваш груз в пункт назначения

Ценовая политика

Стоимость, по которой вы можете заказать с нашей помощью транспортные грузоперевозки зависит от разновидности и грузоподъемности используемого автомобильного средства. На сумму, прописываемую в двустороннем договоре, также влияет следующие моменты:

  1. Наименование перевозимого груза, его масса и конфигурация.

  2. Расстояние между складскими помещениями.

  3. Характер и специфика погрузочно-разгрузочных работ.

Для того, чтобы оптимизировать ваши финансовые затраты, компания по перевозке грузов не только предложит наиболее подходящее транспортное средство в конкретном случае, но и разработают несколько вариантов маршрутов.

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