Электрокар Taycan стал самой популярной моделью Porsche в Европе

Аналитическая компания Car Industry Analysis опубликовала данные по продажам автомобилей марки Porsche на европейском рынке за август.

В указанный период электрокар Taycan стал самым продаваемым автомобилем Porsche, который оказался в четыре раза популярнее модели Panamera.

Также Taycan смог обойти в продажах даже 911. В августе электрокар Taycan разошёлся тиражом в количестве 1 183 экземпляров, тогда как Panamera была продана в количестве 287 ед., что оказалось на 71% меньше, чем в августе 2019 года.

Модель Porsche 911 стала второй в списке самых продаваемых среди автомобилей марки. Ее объёмы проджа составили 1 097 ед., что меньше на 37%.

В тройке оказался Cayenne, который был реализован в количестве 771 ед. В первой пятерке оказались Cayenne Coupe (554 ед., +29%) и 718-й (517 штук, -5%).