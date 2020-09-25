Главная » Новости

Электрокар Taycan стал самой популярной моделью Porsche в Европе

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Аналитическая компания Car Industry Analysis опубликовала данные по продажам автомобилей марки Porsche на европейском рынке за август.
В указанный период электрокар Taycan стал самым продаваемым автомобилем Porsche, который оказался в четыре раза популярнее модели Panamera.

Также Taycan смог обойти в продажах даже 911. В августе электрокар Taycan разошёлся тиражом в количестве 1 183 экземпляров, тогда как Panamera была продана в количестве 287 ед., что оказалось на 71% меньше, чем в августе 2019 года.

Модель Porsche 911 стала второй в списке самых продаваемых среди автомобилей марки. Ее объёмы проджа составили 1 097 ед., что меньше на 37%.

В тройке оказался Cayenne, который был реализован в количестве 771 ед. В первой пятерке оказались Cayenne Coupe (554 ед., +29%) и 718-й (517 штук, -5%).

Porsche Taycan назвали автомобилем 2020 года в Германии

porsche Porsche Taycan
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика