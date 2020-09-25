Главная » Новости

Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Премиальная марка Infiniti показала предвестника нового кроссовера QX60 Monograph, который в 2021 году должен появится в серийном исполнении.
Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph.

Серийная версия этого автомобиля будет вторым поколением кроссовера QX60. Как отметили в компании, в прототипе отображен новый дизайн, который применят не только в следующем поколении кроссовера, но и будут использовать в других автомобилях марки.

К сожалению никаких подробностей о технической оснащенности автомобиля представители Infiniti раскрывать не стали.

Есть данные, что из моторной гамме кроссовера исчезнет 3,5-литровый 272-сильный агрегат. Все подробности о новом QX60 будут раскрыты только во время презентации товарного варианта.

Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph

infiniti Infiniti QX60
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика