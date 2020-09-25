Премиальная марка Infiniti показала предвестника нового кроссовера QX60 Monograph, который в 2021 году должен появится в серийном исполнении.

Infiniti показал концепт нового кроссовера QX60 Monograph.

Серийная версия этого автомобиля будет вторым поколением кроссовера QX60. Как отметили в компании, в прототипе отображен новый дизайн, который применят не только в следующем поколении кроссовера, но и будут использовать в других автомобилях марки.

К сожалению никаких подробностей о технической оснащенности автомобиля представители Infiniti раскрывать не стали.

Есть данные, что из моторной гамме кроссовера исчезнет 3,5-литровый 272-сильный агрегат. Все подробности о новом QX60 будут раскрыты только во время презентации товарного варианта.