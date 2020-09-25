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АвтоВАЗ отчитался о более 450 тыс. выпущенных LADA Vesta за 5 лет

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25 сентября исполнилось пять лет с момента запуска в серийное производство автомобиля Лада Веста, который стал первым в модельной линейке компании с совершенно новым фирменным дизайном.
Эту машину назвали новым поколение Лад. Она собирается на предприятии «ЛАДА Ижевск».

АвтоВАЗ отчитался о более 450 тыс. выпущенных LADA Vesta за 5 лет, отмечая, что уже в семействе представлен не только седан, но и его кросс-версия, а также универсалы SW и SW Cross, биотопливная Vesta CNG, а также заряженный вариант LADA Vesta Sport.

АвтоВАЗ отчитался о более 450 тыс. выпущенных LADA Vesta за 5 лет

Рассказывая об успехах автомобиля, «АвтоВАЗ» не мог отметить, что Веста является одной из самых продаваемых в стране.

Более того, в топ-5 российских бестселлеров модель смогла войти уже через полгода с момента старта производства.

Спецверсия Lada Vesta Cross начала поступать к российским дилерам

lada Lada Vesta
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