Стало известно, какие автомобили пользовались спросом на европейском рынке в последнем месяце лета.

Согласно данным компании JATO Dynamics, Peugeot 2008 стал самым популярным кроссовером Европы, который еще и показал самую большую положительную динамику продаж.

Дилеры марки в августе реализовали 13 452 кроссовера, что оказалось на 34% больше, чем годом ранее. В рейтинге европейских бестселлеров Peugeot 2008 оказался на седьмой строчке.

При этом лидером рынка Европы остается Volkswagen Golf, который был продан в количестве 22 386 ед., что на 15% меньше.

Второй результат показал Renault Clio – 16 399 ед., что соответствует показателю 2019 года. В тройке самых продаваемых автомобилей в Европе оказался Peugeot 208 с результатом 15 382 ед. (+18%). В первой пятерке еще оказались Opel/Vauxhall Corsa и Skoda Octavia.

Их объёмы продаж составили 15 261 ед. (+7%) и 15 122 ед. (-5%) соответственно.

В топ-10 самых популярных автомобилей в Европе еще оказались: Dacia Sandero (13896 ед., -21,8%), Peugeot 2008 (13452 ед., +34%), Renault Captur (13090 ед., -3%), Mercedes-Benz A-Class (12872 ед., +5,5%) и Volkswagen Polo (12377 ед., -25,9%).