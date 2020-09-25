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Ford представил «заряженную» модификацию кроссовера Puma ST

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Новинка была представлена для европейского рынка, где продажи должны стартовать в ближайшее время.
Ford представил «заряженную» модификацию кроссовера Puma ST с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Работая в паре с шестискоростной механикой двигатель имеет мощность 200 лошадиных сил.

В новой версии кроссовер сможет ускоряться до первой сотни за 6,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 220 км/ч.

Ford представил «заряженную» модификацию кроссовера Puma ST

Внешне Puma ST отличается от обычного кроссовера. Так, в модели новые бамперы, два патрубка выхлопной системы вместо одного, 19-дюймовые колесные диски с покрышками Michelin Pilot Sport 4S, черный спойлер на крыше, а в салоне установлены новые сидения, имеется цифровая панель приборов 12,3 дюйма, а также мультимедийная система Sync 3 с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов.

В списке оснащенности заявлен набор электронных ассистентов, круиз-контроль, беспроводная зарядка, а также четыре режима езды: Normal, Eco, Sport и Track.

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