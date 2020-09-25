Cadillac представил в Европе кроссовер XT4 2021 года с дизельным ДВС

Дизельная версия кроссовера американской марки появится в продаже на европейском рынке с 10 октября.

В моторной гамме автомобиля появился новый двигатель. Компания предложит Cadillac XT4 2021 года с двухлитровым ДВС.

Его мощность составит 174 л.с. при 381 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать с 9-скоростной автоматической КП, который передаст крутящий момент на переднюю ось.

Система привода на все колеса будет доступна за дополнительную плату. Еще автопроизводитель предложит кроссовер с новым бензиновым мотором, рабочий объём цилиндров которого составит два литра.

Мощность этой силовой установки составит 230 л.с. при 350 Нм. В Европе Cadillac XT4 будет предлагаться по цене от 42 900 евро, а это около 3,86 млн рублей.