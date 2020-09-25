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В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

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Власти калифорнии подписали документ, в котором говорится о запрете использования новых транспортных средств в штате, оснащённых стандартными ДВС.
Согласно документу, подписанному губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом, продажу бензиновых автомобилей в штате запретят к 2035 году.

При этом отмечается, что запрет будет распространяться только на новые легковые и грузовые автомобили, тогда как те транспортные средства, которые уже находятся в эксплуатации и представлены на вторичном рынке, запрет затрагивать не будет.

По словам губернатора, благодаря использованию электрокаров или гибридов, объём вредных выбросов можно сократить на 35%, а пока на транспорт приходится 50% парниковых газов в Калифорнии.

Еще Гэвин Ньюс обещает, что к 2035 году электрокары будут дешевле, чем сейчас. К тому же власти будут стараться поощрять покупку электрокаров, предоставляя различные льготы и скидки.

Источник: kommersant.ru.

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