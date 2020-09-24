Как выбрать цветы девушке на день рождения?

День рожденья для девушки — это повод вспомнить детство. Это мужчины в этот день подводят очередные, часто — неутешительные итоги прошедшего года. А женщины снова хотят ощутить радость детства. Отсюда любовь к праздничным тортам со свечками, песням, играм и, конечно, цветам.

Не следует экономить на цветах

Если вы преподнесли роскошный подарок, но при этом вручили посредственный «типовый» букет, то скорее всего девушка запомнит не подарок, а букет. Попробуйте подобрать букет в интернете. Там много оригинальных букетов.

Например, на сайте https://flowers.ua/ можно заказать доставку свежих цветов в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе. Сайт очень удобен для и для тех, кто хочет поздравить девушку с торжеством, но находится далеко от украинских городов. Букет можно заказать из Москвы и Нью-Йорка, Владивостока и Токио. Если надо, в течение пары суток корзина свежих роз может оказаться хоть в Австралии.

Цветы для девушки на день рождения должны быть яркими, но оригинально поданные. Например, если красные розы, то огромный букет. Если коробка, то в форме сердца. Если корзина, то со вкусом подобранная цветовая гамма. Не обязательно ограничиваться только розами.

Но следует запомнить, что дарить девушке на день рожденья любимые цветы — плохая идея. Любимые цветы нужно дарить не на торжество, а в будние дни. Тогда они поднимают настроение. А любимые цветы на юбилей выглядят как:

отработка «повестки»;

попытка отделаться дешевым подарком;

отсутствие фантазии.

Это явно не пойдет на пользу отношениям даже если девушка не подаст вида или даже весьма артистично обрадуется.

Когда дарить девушке цветы на день рождения

Многие предпочитают делать подарки девушкам «раньше всех», с самого утра, когда она еще только проснулась. Это не самая лучшая идея. Девушке хочется, чтобы на ваш подарок обратили внимание все, а не только она. Поэтому лучше дождаться официального начала праздника и сделать подарок тогда, когда она будет в центре внимания.

Кроме того, девушка с утра часто не очень-то комфортно себя чувствует без макияжа, праздничного платья, каблуков. Поверьте, она очень долго готовилась к этому дню, не стоит ее разочаровывать, дайте ей вас восхитить. Иначе она будет думать, что ее усилия для вас ничего не стоят, а ведь это очевидно не так.

Итак, роскошный букет, роскошный внешний вид и, конечно, дорогой подарок — вот три компонента удачного подарка на день рождения девушки. Четвертый — завидующие подруги. Но гостей приглашаете не вы.